Hamas'tan gövde gösterisi! İsrail'i vurduğu füzeleri yayınladı
Hamas, İsrail’in Zikim bölgesine fırlattığı roketlerin görüntüsünü yayınladı.
Hamas’ın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. İsrail’in Zikim şehrine füze saldırısı yapan Haman görüntüleri X sosyal medya platformu üzerinden yayınladı.
Zikim, İsrail'in güneyinde bir kibbutzdur. Kuzey Negev Çölü'nde yer alan kibutz, Hof Aşkelon Bölge Konseyi'nin yetki alanına girmektedir. 2021 yılında 894 kişilik bir nüfusa sahipti.
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