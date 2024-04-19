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Gündem Hamas'tan gövde gösterisi! İsrail'i vurduğu füzeleri yayınladı
Gündem

Hamas'tan gövde gösterisi! İsrail'i vurduğu füzeleri yayınladı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:50:00 - 2024-04-19 09:50:23

Hamas, İsrail’in Zikim bölgesine fırlattığı roketlerin görüntüsünü yayınladı.

Hamas’ın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. İsrail’in Zikim şehrine füze saldırısı yapan Haman görüntüleri X sosyal medya platformu üzerinden yayınladı.

Zikim, İsrail'in güneyinde bir kibbutzdur. Kuzey Negev Çölü'nde yer alan kibutz, Hof Aşkelon Bölge Konseyi'nin yetki alanına girmektedir. 2021 yılında 894 kişilik bir nüfusa sahipti.

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