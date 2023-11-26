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Gündem Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'
Gündem

Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:26:00 - 2023-11-26 15:37:01
Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'

Hamas İslami Direniş Hareketi, katil İsrail ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında ellerinde bulunan 4 Taylandlı esiri de serbest bıraktı.

Katil İsrail ile mücahid Hamas arasındaki 4 günlük ateşkeste 3. gün yaşanırken, karşılıklı esir takası da sürüyor.

Hamas, ellerinde bulunan Tayland vatandaşlarını da serbest bıraktı.

4 Taylandlının salıverilmesine ilişkin basın açıklaması yayınlayan Hamas İslami Direniş Hareketi, Taylandlı esirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Hamas İslami Direniş Hareketi imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsani Diplomasi çabalarına yanıt olarak, Hamas İslami Direniş Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Taylandlı rehineleri serbest bırakarak Kızılhaç'a teslim etti.

İran'ın Tayland Büyükelçiliği, Tahran yönetimi sayesinde Taylandlı rehineleri serbest bırakıldığını ileri sürmüştü.

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