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Aktüel Hamas'tan ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" saymasına tepki
Aktüel

Hamas'tan ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" saymasına tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: - "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin 'İsrail malı olduğu' kararı, Filistin halkımızın haklarına karşı saldırının ve küstahlığın doruk noktasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:58:02 -
Hamas'tan ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" saymasına tepki

GAZZE (AA) - Hamas, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği kararına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin 'İsrail malı olduğu' kararı, Filistin halkımızın haklarına karşı saldırının ve küstahlığın doruk noktasıdır." dedi.

Pompeo'nun yaptığı bu açıklamayla, "Filistin halkı ve haklarının düşmanı" olduğunu gösterdiğini söyleyen Kasım, ABD yönetiminin kararının tüm uluslararası yasa ve normlara da aykırı olduğunu vurguladı.

Kasım, söz konusu kararı, "Pompeo tarafından gerçekleştirilen en büyük dolandırıcılık operasyonu" olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği ifade edilmişti.

Washington yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için attığı adımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Ramallah yakınlardaki Psagot'a giden Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018’de yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

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