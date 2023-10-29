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Dünya Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!
Dünya

Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 21:19:00 -
Hamas'ın Rusya ziyaretinin ardından tutuşan İsrail'den hamle!

Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov’un bu sabah Batı Kudüs’teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Viktorov’un, Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rus Büyükelçi'ye Moskova’nın Hamas’ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova’da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu.

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Yorumlar

Mehmet kozanoglu

Hadi kö**k siz rusya kadar olun esas siz teröristsiniz haman terörist değildir siz canı hadi bir teröristsiniz

fetösavar

israil bunu yapmayacaktın... artık geç be... valla sizin uydurduğunuz şeyleri takan pek yok... ona göre... hatta vadedilen topraklar sizlerin tahmininizin çok ötesinde müslümanlara... yani yanlış duvardasın zülüflü...
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