HAMAS’ın o ismi açıkladı: İşgale son vermenin zamanı geldi

Filistinli Müslümanları yok etmeyi şiar edenin siyonist yerleşimcilerin, tüm bölgeyi kaosa sürüklemeyi amaçladığını anımsatan HAMAS yöneticilerinden el-Hayye, “İşgal rejiminin, arabulucuları ve tüm dünyayı, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da düzenlenmesi planlanan Bayrak Yürüyüşü'nün yaklaştığı konusunda uyarıyorum.” ifadelerini kullandı.

el-Hayye, yaptığı uyarının ilgili tüm makamlara ulaşmasını dilerken, geçtiğimiz yıl yaşanan gerilimin bu yıl da yaşanmaması için siyonist işgalcilerin söz konusu yürüyüşü gerçekleştirmemesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında el-Hayye, “Kudüs Kılıcı Operasyonu, Filistin halkının birliğine vesile oldu. Filistin halkının bulunduğu Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da, 48 Toprakları’nda ve diasporada işgal rejimi karşıtı savaşa öncülük eden liderlerde birlik ruhu vardı.” dedi.

Son zamanlarda yakalanan birlik ve beraberlik şuurunu kalıcı kılma çağrısında bulunan el-Hayye, “Filistin halkımızın birlik olma, birleşik bir liderliğe sahip olma zamanıdır.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan işgal basınından Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, işgal rejimi, önümüzdeki perşembe günü işgal altındaki Kudüs kentinde yapılması planlanan Bayrak Yürüyüşü'nü iptal etti.

Siyonist emellere hizmetkarlık eden söz konusu gazete, işgal polisinin, Bayrak Yürüyüşü'nün organizatörlerini yürüyüşün iptal edildiği konusunda bilgilendirdiğine dikkat çekti.

Filistinli gruplar, 5 Haziran’da yaptıkları ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Bab el-Amud (Şam) Kapısı'ndan geçecek "Bayrak Yürüyüşü" düzenlememesi konusunda işgal rejimine uyarıda bulunarak, saldırılar ve hak ihlallerinin durdurulmaması halinde direniş eylemlerinin sürdürüleceğine vurgu yaptı.