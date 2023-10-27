Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik katliamına gerekçe oluşturmak için Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla savaşı başlattığını iddia edenlere yanıt siyonist medyadan geldi.

Siyonist işgal rejiminin medyası işgal ordusunun zaten 2 yıldır Gazze'ye yönelik kara operasyonuna hazırlandığını açıkladı. İşgal rejiminin medyası, ''Kara operasyonu dün ya da 7 Ekim'de planlanmamıştı; iki yıldır İsrail ordunun gündemindeydi. Kara harekatının eğitimi 'Tasalim' üssündeki özel bir tesiste en gelişmiş ve öldürücü savaş araçları kullanılarak verildi.'' diyerek işgal ordusunun Hamas'ın operasyonundan önce de bu katliamı planladığını açıkladı.

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