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Dünya Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!
Dünya

Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:12:00 -
Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik katliamına gerekçe oluşturmak için Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla savaşı başlattığını iddia edenlere yanıt siyonist medyadan geldi.

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik katliamına gerekçe oluşturmak için Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla savaşı başlattığını iddia edenlere yanıt siyonist medyadan geldi.

Siyonist işgal rejiminin medyası işgal ordusunun zaten 2 yıldır Gazze'ye yönelik kara operasyonuna hazırlandığını açıkladı. İşgal rejiminin medyası, ''Kara operasyonu dün ya da 7 Ekim'de planlanmamıştı; iki yıldır İsrail ordunun gündemindeydi. Kara harekatının eğitimi 'Tasalim' üssündeki özel bir tesiste en gelişmiş ve öldürücü savaş araçları kullanılarak verildi.'' diyerek işgal ordusunun Hamas'ın operasyonundan önce de bu katliamı planladığını açıkladı.

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Yorumlar

Vatanperver

Bizde firsatdan istifade suriye deki pkklilari temizlemeliyiz asil teroristler burda diye masumlar terorist ise bizde pkklilari temizlemeliyiz ingiltere kibrista bak hangi oyunlari ceviriyir rusya ukrayna da dunyanin gozu filistinde iken gerekeni yapiir bizde teroristleri pkklialari halledelim

İsrail bunu hep yapıyor

6 gün savaşlarında da yaptı...Durum bunu gösteriyor ki ..kendilerine haklılık payı çıkarmak...vahşetin boyutunu sınırsız hâle getirmek için bunu yaptılar...
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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