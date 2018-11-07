Hamas'a 'İran'ın maşası' dedi! Cevap geldi

Hamas’a “İran’ın bölgedeki maşası” diyen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gırgaş'a Hamas'tan cevap geldi.

İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarını reddetmelerinin Amerikan despotluğuna karşı normal bir tavır olduğunu söyledi.

Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’daki kişisel hesabında Birleşik Arap Emirlikleri bakanlarından Enver Gırgaş’a cevap verdi.

“İran’ın bölgedeki maşası”

İşgal rejimi Kültür ve Spor Bakanı’nın beraberindeki sporcularla Abu Dhabi’yi ziyaretine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde işgal rejimi milli marşı çalmasına işaret eden Ebu Zuhri, Filistin halkına yönelik cinayetleri sürerken işgal rejimi liderlerinin bir Arap ülkesinde ağırlanmasının normal olmadığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gırgaş, Hamas’ın İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarına karşı çıkmasını eleştirmiş ve Hamas’ı “İran’ın bölgedeki maşası” olmakla suçlamıştı.