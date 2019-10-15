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Hamas: Türkiye sınırlarını korumada haklı

Hamas, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." dedi.

15 Ekim 2019 Salı 07:15
Hamas: Türkiye sınırlarını korumada haklı

Hamas, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Hamas yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan ve Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz edilen açıklamada, bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışında yaptığı ve "dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna" değindiği konuşmasına atıf yapıldı.

"Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gerginliklerin ABD ve İsrail kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.


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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:15
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Hamas
  3. Anadolu Ajansı

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