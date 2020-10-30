Hamas: "Normalleşme anlaşmaları, ümmeti parçalama konusunda İsrail'in iştahını kabartacak"

GAZZE (AA) - Hamas, Arap ülkelerinin normalleşme anlaşmalarının, ümmeti parçalama ve zenginliklerini yağmalama konusunda İsrail'in iştahını daha çok kabartacağı uyarısında bulundu.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail askerlerinin 1956'da yaptığı Kefer Kasım katliamının anma günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu katliamlar, İsrail'le normalleşmeyi ve bölgeye entegresini sağlamayı değil bilakis onu yalnızlaştırmak, işlediği suçları ortaya çıkarmak ve yargılamak için ümmetin sesini yükseltmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.



Berhum, Arap ülkelerinin normalleşme anlaşmalarının, ümmeti parçalama ve zenginliklerini yağmalama konusunda İsrail'in iştahını daha çok kabartacağını belirtti.



Kefer Kasım köyü katliam sonrası yaralarını sarıp şehitlerini defnederken, aynı dönemde Mısır'ın da "üçlü düşmanlık" saldırısına maruz kaldığını hatırlatan Berhum, bunun İsrail'in Filistinlilere ve Araplara karşı vahşi zihniyetinin, ırkçılık ve düşmanlığının göstergesi olduğunu kaydetti.



Berhum, İsrail'i güzel gösterme ve tarihi çarpıtma çabalarının başarıya ulaşamayacağını ifade etti.



- Kefer Kasım katliamı



Katliam emri veren komutanın, 1 kuruş para cezasıyla serbest bırakılması nedeniyle "Bir Kuruş" olarak da anılan Kefer Kasım katliamı 29 Ekim 1956'da yaşanmıştı.



Filistin'in Kefer Kasım köyünde gerçekleştirilen katliamda 23'ü çocuk 48 kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Bazı kaynaklarda ise hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olması nedeniyle ölü sayısı 49 olarak aktarılıyor.