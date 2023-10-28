'HAMAS Müslümanların şerefi, izzeti ve yüz akıdır!'

Mehmed Göktaş Doğruhaber'de yazdı: HAMAS yaşadığı toprakları, vatanını ve kardeşlerini Siyonist sapkın eşkıya ve Siyonizm’e köpeklik yapan sürüye karşı canlarını ortaya koyarak savunan Müslüman yiğitlerdir.

Hatta bütün bir insanlık aleminin izzeti ve onurudur.

Emperyalizmin pençeleri arasında kıvranan bitip tükenmiş mazlum bir dünyanın ufkunda parlayan bir ışıktır HAMAS!

Yeryüzünde kendisini insan olarak tanımlayan, vicdanı, iz’anı ve insafı olan herkesin şerefi, itibarı ve onurudur HAMAS!

HAMAS, İslam âleminin medar-ı iftiharı, övünç kaynağı, yüz akıdır!

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HAMAS günümüz dünyasının en gaddar zalimlerine, en vahşi eşkıyasına başkaldıran yiğit Müslümanlarıdır!

HAMAS başta Amerika, Avrupa, Siyonist emperyalizme meydan okuyan, yüreklerine korku salan Müslüman yiğitlerdir!

HAMAS yaşadığı toprakların bizzat sahibi ve İslam coğrafyasının en meşru temsilcisidir. Hiç kimse bu coğrafyada HAMAS kadar meşru değildir. Hatta İslam ülkelerinin başında bulunan kukla yönetimlerin hepsinden daha meşrudur. Söz konusu yönetimlerin hepsinin meşruiyeti tartışılabilir ama HAMAS’ın meşruiyeti asla tartışılamaz.

HAMAS yaşadığı toprakları, vatanını ve kardeşlerini Siyonist sapkın eşkıya ve Siyonizm’e köpeklik yapan sürüye karşı canlarını ortaya koyarak savunan Müslüman yiğitlerdir.

Hele HAMAS’ın meşruiyetini tartışmak bu mübarek coğrafyaya binlerce km uzaktan gelen eşkıyaların haddine değildir!

Onlara; “burada ne işiniz var, ne halt ediyorsunuz, defolup gidin!” demek söylenecek tek sözdür.

HAMAS, “Haraketü’l Muqavemetü’l İslamiyye”nin kısaltılmış şeklidir yani İslami Direniş Hareketidir.

HAMAS mensuplarının her biri kahramanlıklarının yanı sıra aynı zamanda çok ciddi Müslümanlardır, bilgi açısından her biri en azından bizim ilahiyat mezunlarından çok daha seviyeli, takva ile donanmış kişilerdir. Kaza namazı olanların HAMAS’ın askeri kanadına alınmadığını artık bütün alem öğrendi.

Müslümanlar! HAMAS’a leke sürmeye çalışan, HAMAS hakkında tereddüt uyandırmaya çalışanların sözlerini anında ağızlarına geri sokuverin.

Özellikle bu işi Müslüman kimliğiyle yapmaya yeltenen, “ama HAMAS da şöyleymiş böyleymiş” diye nifak kusanlara iyi dikkat edin!

Ey bu ümmetin yüz akı ve göz aydınlığı, yiğitler yiğidi HAMAS’lı kardeşlerimiz!

Selam olsun size,

Sizi Allah için seviyoruz

Her birinizin alınlarından öpüyoruz,

Rabbim yâr ve yardımcınız olsun!

Mehmed Göktaş / Doğruhaber