  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Soylu duyurdu: Yakalandı
Gölde buldu, 200 metre koşarak denize bıraktı
HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek
Onlarca kırlangıç, akaryakıt istasyonuna konakladı!
Dünya HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek
Dünya

HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek

Al-Akhbar gazetesi, Kahire’de bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran ve Lübnan’a ziyaretlerde bulunarak ikili görüşmeler yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:28:00 -
HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek

Beyrut'ta yayımlanan Al-Akhbar gazetesine konuşan bazı kaynaklar, "İsmail Heniyye'nin Tahran ziyareti sırasında İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey İranlı yetkililer ve Devrim Muhafızları komutanları ile görüşmesi bekleniyor." dedi.

Al-Akhbar gazetesi, HAMAS lideri Heniyye'nin Beyrut temasları kapsamında ülkenin yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile Lübnanlı önde gelen siyasi isimlerle bir araya geleceğini yazdı.

Gazeteye göre, İsmail Heniyye Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay