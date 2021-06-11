HAMAS lideri Ortadoğu turuna başlıyor: İran ve Lübnan’ı da ziyaret edecek

Beyrut'ta yayımlanan Al-Akhbar gazetesine konuşan bazı kaynaklar, "İsmail Heniyye'nin Tahran ziyareti sırasında İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey İranlı yetkililer ve Devrim Muhafızları komutanları ile görüşmesi bekleniyor." dedi.

Al-Akhbar gazetesi, HAMAS lideri Heniyye'nin Beyrut temasları kapsamında ülkenin yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanları ile Lübnanlı önde gelen siyasi isimlerle bir araya geleceğini yazdı.

Gazeteye göre, İsmail Heniyye Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir görüşme gerçekleştirecek.