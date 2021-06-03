Hamas işte bu isimleri elinde esir tutuyor

Netanyahu'nun Gazze'nin yeniden imarına izin vermeyi Hamas'ın elinde esir dört İsraillinin iadesine bağlaması, bu askerlerin kimliğine yönelik merakı artırdı.

El Cezire'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulan dört İsraillinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi. Netanyahu Gazze'nin yeniden imarına imkan tanımayı esir tutulan bu dört kişinin serbest bırakılması şartına bağlayacağını da ekledi.

Bu dört kişinin ikisinin 2014 Gazze Savaşı'nda Hamas tarafından esir alınan askerler olduğu belirtiliyor. Diğer ikisinin ise tarihi tam tespit edilemeyen dönemlerde Gazze Şeridi'ne yaptıkları girişlerde Hamas tarafından esir alındığı ifade ediliyor.

Şaul Aron

Esir alınan askerlerden Şaul Aron 1993 doğumlu.

Aron, orduya katılmasının ardından İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısına iştirak etti. 20 Temmuz 2014'te Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde Kassam güçlerinin İsrail ordusuyla girdiği çatışmada 14 İsrail askeri ölürken, Aron'un cesedi Kassam Tugayları tarafından ele geçirildi.

Şaul Aron hakkında güncel bir bilgi bulunmazken, Kassam'ın elinde Aron'un cesedinin olduğu biliniyor.

Hadar Golden

Esir alınan askerlerden Hadar Golden 1991 doğumlu ve teğmen rütbesinde, eski İsrail savunma bakanı Moshe Ya'alon'un kuzeni.

Golden, 2014 Savaşı esnasında 1 Ağustos 2014'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde Kassam güçlerince çatışmada öldürülmüş ve cesedi ele geçirilmişti.

Hamas, Golden'ın esir alındığını hemen açıklamamış, savaş bittikten sonra ilan etmişti. İsrail güçleri bu haber karşısında Refah'ta bir katliam gerçekleştirerek ayrım gözetmeksizin Filistinlilerin evlerini bombalamış, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'den fazla Filistinliyi öldürmüştü.

Bu iki askerin yalnızca cesetlerinin Kassam elinde olduğu belirtilmekle beraber, konuya dair ayrıntılar ise net değil.

Avera Mengistu

Esir alınan sivillerden siyahi Yahudi Avera Mengistu, 1986 Etiyopya doğumlu. Ailesi, 5 yaşındayken İsrail'e göç etti ve Aşkelon'da ikamet etti. Mengistu'nun Eylül 2014'te ferdi olarak Gazze Şeridi'ni çevreleyen çiti aşıp Kassam güçlerince esir alındığı tahmin ediliyor. Ailesi, İsrail hükümetini Avira Mengistu siyahi Yahudi olduğu için ırkçı nedenlerle ihmal edip, diğer esir askerler kadar onun iadesiyle ilgilenmemekle suçluyor.

Mengistu'nun zihinsel problemleri olduğu ve Gazze Şeridi'ne bu problemlerin yol açtığı kontrolsüz durumu sebebiyle geçtiği ifade ediliyor.

Hişam es Seyyid

Esir alınanlardan bir diğer sivil, Filistinli İsrail vatandaşı Hişam es-Seyyid.

Es Seyyid 1986 doğumlu. Filistinli olmasına rağmen kendi isteğiyle İsrail Ordusu'nda bir dönem askerlik yapmış bir İsrail vatandaşı. Nisan 2015'te Gazze Şeridi'ni çevreleyen çiti geçtiği tahmin ediliyor. Gazze'de Kassam güçlerince tutuklanan es-Seyyid'in ailesi de İsrail hükümetini oğullarının iadesiyle ilgilenmemekle suçluyor.