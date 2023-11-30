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Dünya Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı
Dünya

Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 08:03:00 -
Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı

Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı” bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı.

Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail, insani aranın geçen altı günkü şartlarda bugün de uzatılması karşılığında 7 kadın ve çocuk esir ile (Gazze Şeridi'ne yönelik) bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşını teslim almayı reddetti." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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