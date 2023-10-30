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Dünya Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk
Dünya

Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Yeniakit Publisher
2023-10-30 14:45:00 -
Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, çatışma öncesinde Hizbullah'tan çok şey beklediklerini ifade etti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, çatışma öncesinde Hizbullah'tan çok şey beklediklerini ifade etti.

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Musa Ebu Merzuk, Gazze'de son duruma ilişkin El Cezire'ye demeç verdi.

Ebu Merzuk Mahmud Abbas yönetimini eleştirmenin yanı sıra Hizbullah'tan da ortaya konulandan daha fazlasını beklediklerini dile getirdi.

29 Ekim günü El Cezire'ye yaptığı açıklamada Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Filistin Yönetimi'ndeki kardeşlerimizin utanç verici tutumu bizi dehşete düşürdü" dedi.

Hamas liderlerinden Ebu Merzuk öte yandan birçok yabancı tarafından kendisine "Filistin Yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'yı Hamas'ı ortadan kaldırmaya çağırdığının" söylendiğini belirtti.
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Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

YORUM

HAMASLI KARDEŞİM YAHU SİZ HİÇ AKILLANMAYACAKSINIZ HİZBULLAH DEDİĞİN SENİN ÖLMENİ VEDE YOK OLMANI O SİYONİST İSRAİDEN DAHA ÇOK İSTİYOR SIRLARINIZI O MÜNAFIK MÜSLÜMAN DÜŞMANLARINA VERMEYİN İSRAİLE VERİRLER EMİN OLUN

YORUM

ARAP ÜLKELERİNİN BAŞINDAKİLER BİR İKİSİ HARİÇ DİĞER TÜMÜ MÜŞRİKTİR ZATEN İSRAİL ONLARIN ELİNE SU DÖKEMEZ YOKSA FİLİSTİNLİ GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ BU HALDE OLURMUYDU ONLARIN BAŞIDA MAHMUT ABBASTIR PİSLİK
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