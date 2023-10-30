Hamas: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, çatışma öncesinde Hizbullah'tan çok şey beklediklerini ifade etti.

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Musa Ebu Merzuk, Gazze'de son duruma ilişkin El Cezire'ye demeç verdi.

Ebu Merzuk Mahmud Abbas yönetimini eleştirmenin yanı sıra Hizbullah'tan da ortaya konulandan daha fazlasını beklediklerini dile getirdi.

29 Ekim günü El Cezire'ye yaptığı açıklamada Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. Filistin Yönetimi'ndeki kardeşlerimizin utanç verici tutumu bizi dehşete düşürdü" dedi.

Hamas liderlerinden Ebu Merzuk öte yandan birçok yabancı tarafından kendisine "Filistin Yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'yı Hamas'ı ortadan kaldırmaya çağırdığının" söylendiğini belirtti.

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Kaynak: Mepa News

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