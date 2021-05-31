Hamas: Direniş, ümmetin umudu haline geldi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, ülkedeki direnişin, Filistin'in özgürlüğü ve işgal güçlerinin kovulmaları için ümmetin umudu haline geldiğini belirtti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği zafer kutlaması etkinliğinde konuşan Hammad, terörist İsrail'in saldırısı sırasında Gazze, Batı Şeria ve 48 topraklarında yaşayan tüm Filistinlilerin Kudüs için akın ettiğini belirtti.

Hammad, Filistinlilerin yalnız olmadığını, sabır ve metanetli duruşlarının boşa gitmediğini hatırlatarak, Arapların ve İslam dünyasının artık onların arkasında olduğunu vurguladı.

Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve terörist İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz'a mesaj yollayan Hammad, "Geri dönerseniz biz de daha büyük ve daha uzun menzilli atışlarla geri döneriz" dedi.

Etkinlikte konuşma yapan el-Kassam'ın Beyt Hanun Birliği Komutanı Ebu Hamza, son savaşa Filistin'in başkenti Kudüs'ten dolayı girildiğini belirterek "Kanlarımız ve canlarımız Kudüs'e feda olsun" dedi.

"İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sırasında gösterdiği performansla düşmandan önce dosta sürpriz yaptı" diyen Ebu Hamza, tüm dünyaya terörist İsrail'in örümcek ağı gibi zayıf ve kartondan bir devlet olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi.

İşgalci terörist İsrail'e karşı zafer kutlamaları olarak düzenlenen etkinliğin sonunda Siyonist İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri onurlandırıldı. Etkinlikte ayrıca, el-Kassam Tugaylarının silah gücünü gösteren geçit törenleri yapılırken, izleyenlerin üzerinden "Ebabil" türü insansız hava araçlarının uçuş yaptığı gösteriler de düzenlendi.

Terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İşgalci İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.