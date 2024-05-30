Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

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Ortadoğu’nun gayrimeşru çocuğu İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini bile gözünü kırpmadan öldürüyor. Terör faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren İsrail, kanunlarını da BM yetkililerini öldürebilecek şekilde düzenlemeye başladı. “Hamas terörüne destek oldukları” gerekçesiyle BM uzantısı UNRWA’ya adeta savaş açan İsrail, kendince ortaya koyduğu delillerle BM yetkililerini terörist olarak tanıyacak.

İsrail, Beytenu MK Yulia Malinovsky tarafından önerilen “UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısı” Çarşamba günü Knesset'te 42’ye 6 çoğunlukla ön okumadan geçti. Aynı tasarı UNRWA çalışanlarının dokunulmazlık ve ayrıcalıklarını da ortadan kaldıracak.

Tasarının son okumadan geçmesi halinde “Terörle Mücadele Yasası” UNRWA için de geçerli olacak. Bunun ardından İsrail, ajansla olan tüm ilişkilerini kesecek ve kuruluşun İsrail topraklarındaki varlıkları kapatılacak.

Ayrıcalıkların kaldırılması tasarısı resmi olarak “Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklarının Kaldırılması Tasarısı” olarak adlandırılıyor. Ajans, iki milyonu Gazze Şeridi'nde olmak üzere Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerden sorumlu BM'nin bir kolu olarak faaliyet yürütüyor.

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Dışişleri Bakanı Israel Katz, UNRWA'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verecek.

Karar, UNRWA'nın sözde “Hamas'ın işlediği suçlarla bağlantısı” ve “suç ortaklığına işaret eden önemli kanıtlar” ışığında alındı.

UNRWA okullarının altında Hamas'a ait tünellerin bulunması ve UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'de Hamas'la işbirliği yaptığına dair bulgular bu kanıtlar arasında yer alıyor.

Bu istihbarata dayanarak IDF daha sonra UNRWA merkezine baskın düzenledi ve “binanın odalarında tüfekler, mühimmat, el bombaları ve patlayıcılar da dahil olmak üzere [...] büyük miktarda silah” buldu.

Ordu, “UNRWA yetkililerinin ofislerinde bulunan istihbarat ve belgeler, ofislerin aslında Hamas teröristleri tarafından da kullanıldığını doğruladı” dedi.