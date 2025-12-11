HAMAS, Batı Yaka’da arazi gaspının artmasının tehlikesine dikkat çekti!

  • İSTANBUL
İslami Direniş Hareketi (HAMAS), işgal rejiminin sözde Yüksek Planlama ve İnşaat Konseyi’nin 764 yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay vermesini, “toprağı yağmalamayı” ve Batı Yaka üzerinde tam kontrol dayatmayı amaçlayan genişlemeci politika kapsamında “yeni bir Yahudileştirme adımı” olarak nitelendirdi.

İslami Direniş Hareketi (HAMAS), işgal rejiminin sözde Yüksek Planlama ve İnşaat Konseyi’nin 764 yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay vermesini, “toprağı yağmalamayı” ve Batı Yaka üzerinde tam kontrol dayatmayı amaçlayan genişlemeci politika kapsamında “yeni bir Yahudileştirme adımı” olarak nitelendirdi.

İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bugün yaptığı açıklamada, işgal rejiminin Batı Şeria’daki üç yerleşim merkezinde 764 yeni yerleşim konutu inşa edilmesine nihai onay verdiğini duyurdu.

Filistin devletinin kurulmasına muhalifliğiyle bilinen Smotrich, 2022’de göreve geldiğinden bu yana Yüksek Planlama Konseyi’nin 51 binden fazla yerleşim birimine onay verdiğini söyledi ve bunun “yerleşimleri güçlendirmeye, güvenliği ve büyümeyi garanti etmeye yönelik net bir stratejik sürecin parçası” olduğunu ileri sürdü.

Hamas, bugün yaptığı açıklamada kararı tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarına meydan okuma olarak değerlendirdi. Bunun “sinsice ilhak ve Filistin topraklarının sistematik olarak ele geçirilmesi” politikasının bir parçası olduğunu ve Hamas’ın bunu “göçe zorlama projesi ve yerli halkın köklerinden sökülmesi” olarak tanımladığını vurguladı.

 

HAMAS, yerleşim genişlemesinin Filistinli vatandaşlar üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulunarak özellikle “artan kamulaştırmaya, takibe ve baskıya” maruz kalan çiftçilerin durumuna dikkat çekti. Filistin halkının “toprağına ve haklarına bağlı kalacağını ve işgalcinin politikalarına boyun eğmeyeceğini” belirtti.

HAMAS, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve yerleşim planlarını durdurmak için “pratik adımlar” atmaya çağırdı.

Bu planların “Batı Yaka’da geriye kalan toprakları tehdit ettiğini” belirten HAMAS, Filistin halkının haklarına, topraklarına ve kutsal değerlerine yönelik “sistematik saldırıların” durdurulması çağrısında bulundu.

İşgal rejiminin açıklamasına göre, yeni yerleşim birimleri işgal altındaki Filistin toprakları yakınındaki “Haşmonaim”, Kudüs’e bitişik “Giv’at Ze’ev” ve “Beitar Illit” yerleşimlerinde inşa edilecek.

Bu karar, dünyanın büyük çoğunluğunun yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı görmesine ve BM Güvenlik Konseyi’nin yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik defalarca çağrıda bulunmasına rağmen alındı.

Birkaç gün önce Smotrich, önümüzdeki beş yıl içinde Batı Şeria’da 17 yeni yerleşim bölgesi kurmak üzere 2,7 milyar şekellik bir plan açıkladı.

Yerleşim planına ayrılan toplam bütçeden 1,1 milyar şekel, yerleşimlerin güçlendirilmesi ve yeni yerleşim birimleri kurulması için tahsis edilecek.

