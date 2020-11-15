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Aktüel Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı
Aktüel

Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:46:03 -
Hamas: BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle iş birliği yapması Arap Birliği kararlarına aykırı

GAZZE (AA) - Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyetini ülkeye kabul etmesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, bu durumu BAE'nin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine gerçek anlamda bir desteği olarak değerlendirdi.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin bu anlaşmayla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını durdurmayı amaçladıkları iddiasında bulunduğunu hatırlatan Kasım, söz konusu ülkelerin yanıltıcı bilgiler verdiğini ifade etti.

BAE ile Yahudi yerleşim birimleri arasındaki artan ilişkilere dikkati çeken Kasım, bu ilişkilerin İsrail'in bölgeyi işgal etmesine ve ilhakı gerçekleştirmesine imkan tanıdığını kaydetti.

Kasım, "BAE'nin yerleşim birimleriyle iş birliği yapması, Arap Birliği'nin Siyonist yerleşim birimlerini boykot etmeyi de içeren tüm kararlarını hiçe saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun Yahudi yerleşim birimlerine boykot uyguladığına dikkati çeken Kasım, "BAE'nin Yahudi yerleşim birimleriyle ilişkilerini geliştirmek için can atması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

- Ne olmuştu?

İsrail Kanal 20 televizyonu ve Yedioth Ahronoth gazetesinin 10 Kasım'da yayınlanan haberine göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan liderliğinde Dubai'ye giderek bir dizi ticari görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu adımın ardından Abu Dabi'den üst düzey heyet 20 Ekim'de Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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