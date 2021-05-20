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Dünya Hamas ateşkesi doğruladı: Filistin direnişi İsrail'e karşı zafer kazandı!
Dünya

Hamas ateşkesi doğruladı: Filistin direnişi İsrail'e karşı zafer kazandı!

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile ateşkesi doğrulayarak, “Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail’e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:51:00 - 2021-05-21 00:08:51
Hamas ateşkesi doğruladı: Filistin direnişi İsrail'e karşı zafer kazandı!

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğruladı.
Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

Hamas ateşkesi doğruladı

Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00’de başlayacağını doğrulayan Zuhri, “Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail’e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir.” dedi.
Zuhri, İsrail’in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine ‘geri dönerseniz döneriz!’ diyoruz.”

İsrail basınına göre İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail ateşkesi bugün oyladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

232 Filistinli şehit oldu

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

 

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