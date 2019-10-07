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Hamaney: İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalışıyorlar başaramayacaklar

İran lideri Hamaney, "düşmanların" İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını açıkladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:50
Hamaney: İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalışıyorlar başaramayacaklar

İran lideri Ali Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere, bazı şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili değerlendirmede bulundu. 

  • Irak'taki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor

İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, "Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 104 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi yaralandı.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:50
  1. İran Lideri Ali Hamaney
  2. Anadolu Ajansı

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