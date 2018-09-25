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Hamaney 3 ülke ismi verdi: Türkiye, Çin ve Rusya...

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ülkesinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarının üstesinden Çin, Rusya ve Türkiye'yle birlikte geleceğini söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 14:17
Hamaney 3 ülke ismi verdi: Türkiye, Çin ve Rusya...

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ABD'nin ekonomik yaptırımları ve ülkesine etkileri hakkında konuşan Velayeti, "Şu an sorunun başındayız ama bu sorunu Çin, Rusya, Türkiye ve diğer dost ülkelerle aşabiliriz." dedi.

İran'ın petrol ihracatının ABD'nin baskılarıyla sıfırlanmasının mümkün olmadığını savunan Velayeti, ABD'yle müzakerenin söz konusu olmadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini hedef aldı. İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:17
  1. İran
  2. ABD
  3. Ali Ekber Velayeti

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