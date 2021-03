Halving ne demek? Bitcoin halving nedir? BTC halving ne işe yarar?

Halving terim olarak olarak yarılanma manasındadır. Kripto para piyasasında da ismini duyduğumuz halvingin ne işe yaradığı merak ediliyor. Bitcoin halving nedir? BTC halving ne işe yarar?

Madencilik üzerinden elde edilen kripto para birimlerinde (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin vs.) her bir blok başına düşen ödülün belirli zamanlarda yarıya düşürülmesidir. Yatırımcılar, çözdükleri her blok başına ödül alıyorlar.

Kripto paraların üretimini sağlayan madencilik aynı zamanda blockchain sisteminde gerçekleşen transferlerin onaylanması için de iş yapar. Bundan dolayı madenciliğin durmadan devam etmesi ve hızının düşmemesi gerekir. Aksi takdirde sistemde sıkıntılar çıkar.