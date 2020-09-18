Haluk Özdil'den Tarsus kazısı iddiası: Orada bulunan şey...

Yazar Haluk Özdil, Tarsus’ta yapılan kazı çaışmaları ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli evden’ 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları çıktığı bilgisi verilmişti.

Haluk Özdil ise Tarsus kazısı ile ilgili çok önemli iddiaları öne sürdü.

Ezber Bozan Tv’de konuşan Özdil’in açıklamaları şöyle:

Oradan Barnabas İncili ya da Ahit Sandığı filan çıkarılmadı. Konuyla ilgili yani Tarsus ile ilgili araştırma yaparken bir takipçim bana önemli bilgiler verdi. Bu kazının yapıldığı yerde sinyalleri kesen güçlerin olduğunu söyledi. Televizyon izlemekte zorluk çekildiği ve telefon hatlarının sürekli kesildiği bir yer olduğunu belirtti. Bunlardan yola çıkarak harekete geçtim. Kazı olayından sonra bölgede bana bilgi verecek kişiler benden kaçmaya çalışanlar oldu. Bundan sonra bir profesör ile tanıştım ve orada dünya dışı sinyal yayan bir cihaz olduğunu söyledi. Zaman zaman yoğunlaşan ve duran bir sinyal bu. Eski zamanlardan ya birileri tarafından gömüldü ya da yukarıdan düştü. O profesör bana, ‘Hitlere kadar araştırmaya koyul’ dedi. Phidelpia Deneyi’ni araştırmaya koyuldum. Karşıma Hitler çıktı. 1939 yılında Avusturya’nın bir köyüne SSCB güçleri girdi. Köylüleri askeri kamyona koydular. Sonra o köylüleri nakil ettiler. Hitlerin anneanesinin yattığı köy burası. Hatta bunu Aytunç Altındal’ın Bilinmeyen Hitler kitabında görebilirsiniz. Hitler bölgede kazılara başlıyor. Kazıdan sonra bir alet yer altına gömüldü. Bunun ardından bölgede yüksek bir ses frekansı yayıldı. Köy dümdüz edidi. Savaş da devam ediyor. ABD’de bu olayın farkına varıyor. Hitlerin bilim insanlarını ülkeye kaçırıyor.Bu gelişmeler sürerken 4 Gestapo ajanı bölgeye geliyor. Kazı yapılıp gömülen aletin bir parçasını alıyor. Tarsus’a götürüyolar. Bunun gizlenmesini istiyorlar. Emri verenler yani Nazi askerleri Arjantin’de bunları bekliyor. Tarsus ley hatlarının geçtiği yer. Enerjinin en üst seviyenin olduğu yerdir. Tarsus, dünyada en önemli 12 enerji merkezlerinden biridir. Tarsus çok kolay ulaşılabilir noktaydı. Burayla ilgili herkes bir şeyler söyledi. Araştırmalarım sonucunda bu alet Phildelpia deneyinde kullanılan cihaz olabilir. Yani Hitler, bunu buraya gömdü ve bir daha dönemediler.