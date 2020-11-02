Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kişisel Youtube hesabından konuşan Haluk Özdil, "Bir Haarp gemisi söz konusu. Bunu Pentagon, sismik araştırma gemisi olarak nitelendiriyor. Bu gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken büyük bir fırtına meydana geldi. Hadi diyelim bu bir rastlantı, gelelim ABD-İran çatışmasına. İran füzeleri attığında boş bir alana düştü. Aynı gemi o dönem Hürmüz Boğazı'na demir attı. Devamında İran'da büyük depremler meydana geldi. Aynı gemi yine pandemi döneminde Boğazdan geçti ve Şarköy taraflarında küçük depremler meydana geldi. İzmir depremi öncesi Pentagon'a ait Haarp gemisi İzmir-Çanakkale arasına demir attı. Sonrasında işte deprem gelişti. Yine mi rastlantı?" ifadelerini kullandı.