  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Haluk Özdil'den ezber bozan sözler: O isim tek tuşla insanları öldürecek

Yazar Haluk Özdil, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın piyasaya sunduğu projelerle ilgili olarak kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:09:00 - 2020-07-06 18:11:16
Haluk Özdil'den ezber bozan sözler: O isim tek tuşla insanları öldürecek

Yazar Haluk Özdil, “George Orwell’i günümüz gençleri sosyalist sanıyorlar. Oysaki Orwell, bildiğiniz faşistti. Orwell, Hayvan Çiftliği’ni sosyalizmi aşağılamak için yazdı. Bugün insanlar Orwell’in kapitalizmi aşağılamak için yazdığını sanıyor” ifadelerini kulllandı.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu araştırmacı yazar Haluk Özdil’di. ‘Örümceğin Ayak İzi’, ‘Reis’in Altı Saati En Kritik Gece: 15 Temmuz’, ‘Kod 5’, ‘Seçilmişler’, ‘Şarkısını Söylüyordu Deniz’, ‘Kod Adı Pegasus’ gibi çok satan kitapların yazarı Haluk Özdil, son kitabı ‘Dijital Tapınak’ı canlı yayında anlattı.

“George Orwell’i günümüz gençleri sosyalist sanıyorlar. Oysaki Orwell, bildiğiniz faşistti” diye konuşan Özdil, “Hintlilerden de esmer tenli Asyalılardan da hiç hoşlanmayan bir insandı. Hayvan Çiftliği de 1984 adlı eseri de İngiltere Propaganda Bakanlığı’ndan büyük paralar karşılığında yazıldı. İngiltere ve Amerika daha sonra bu kitapları dünyaya servis etti. Orwell siparişi aldı ve zevkle yazdı. Sosyalizmi aşağılamak için yazdı.

Bugün insanlar Orwell’in kapitalizmi aşağılamak için yazdığını sanıyor. Hayır!” ifadelerini kullandı.

‘İnsan zekası, yapay zekanın yanında cüce kalacak’

Özdil, “Yapay zekaya bir algoritma yükleniyor ve bu her seferinde kendisini değiştirmeye başlıyor. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? O kadar çabuk kendini geliştiriyor ki bir süre sonra insan zekası, yapay zekanın yanında cüce kalacak. Bizi aşağılayacaklar. Korkunç bir şey bu, durdurulması gerekiyor. Rothschild Ailesi dünyayı ele geçirmek, Tek Dünya devleti kurmak istiyor” şeklinde konuştu.

‘Boynuzsuz’ klip göremiyorum’

Özdil, “Pop yıldızlarının kliplerine baktığımda ‘boynuzsuz’ bir klip göremiyorum. (Şeytan) figürlerinin hiçbirisi rastlantı değil. Salgın da biliniyordu. Bu kadar insan niye ölmeye devam ediyor? Bunların hepsinin bilinçli olarak yapıldığına inanıyorum. Evet, bu ölümler de bilinçlidir!” dedi.

‘Sizi hackleyebilecek, tek tuşla öldürebilecek’

“Elon Musk’ın yaptığı hareket planlı programlı ve hepsi propaganda amacı taşıyor” diyen Özdil, şunların söyledi:

“Çocuğuna, uzaylı bir oyuncağın ismini verdi. Musk, ‘neuralink’le beynimize kabloları soktuğunu itiraf etti. Artık okula da ihtiyaç duymayacaksınız, birçok dili 7 dakikada öğreneceksiniz diyor.”

Programın sunucusu Serhat Sarısözen’in, ‘Bu kötü şey mi?’ sorusu üzerine Özdil, “Sizi hackleyebilecek, tek tuşla sizi öldürebilecek. İstedikleri bizim bilgi sahibi olmamız değil, bizi nefes alamaz hale getirmek. Düşüncemizi okuyacaklar!” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: ASELSAN'daki ölümlerin arkasında o yazılım var
Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: ASELSAN'daki ölümlerin arkasında o yazılım var

Gündem

Canlı yayında gündemi sarsacak ifadeler: ASELSAN'daki ölümlerin arkasında o yazılım var

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin
Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Gündem

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'
Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Gündem

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum
Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum

Gündem

Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Ne kadar kaptırmış beyefendi kedini!!
  • Yanıtla

Erf

Bir ...yiyemezler Allahi unuttular herhalde
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı