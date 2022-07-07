Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporunu açıkladı.

Raporda, 2021'de dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unun açlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Açlık çekenlerin sayısının son bir yılda 46 artarak 828 milyona yükseldiği vurgulanan raporda, Kovid-19 salgınından bu yana ise açlık çekenlerin sayısının 150 milyon arttığı kaydedildi.

Raporla ilgili Ne Var Ne Yok Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ekim ayında insanoğlunu büyük bir felaketin beklediğini söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Bir taraftan savaş bir taraftan bazı ülkelerin aşırı stok yapması, üreten ülkelerin buğday ihracatı kısmasının bir takım sonuçları olacak. Bu sene üretim düştü. Hindistan ve ABD yurt dışına satışları yasakladı. Bunların hepsi birleşince küresel sistem bilinçli olarak tedarik zincirini kırması nedeniyle Ekim ayında açlık felaketinin BM tarafından ilan edilmesini bekliyorum. Açlık kapıya dayandı. Türkiye doğru bir tarım politikasıyla kıtlıktan etkilenmeyebilir. Ormanlar, tarlalar kasıtlı olarak yakılıyor. Bunu denetlemek çok zor. Köylülerin tarlalarına sahip çıkması lazım. Sabotajlar olmazsa bu süreçten etkilenmeyiz" dedi.