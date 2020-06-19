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Haluk Özdil'den canlı yayında olay sözler: O ilacı kullandım, az kalsın ölüyordum

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyadaki gençlik kavramının üzerine dinamit döken K-POP grubuna ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:30:00 -

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Haluk Özdil, Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok' programında konuştu.

Özdil, K-POP'un proje olduğunu belirterek "Tuhaf, insanlıktan çıkmış bir tip oluşturuluyor. Kişinin hangi cinsiyete sahip olduğunu anlayamadığımız tipleri piyasaya sürdüler. K-POP grubu dünya devleti projesinde servis edilen tiplerdir. İstenen 20 yaş ve altına bu tipler gibi kişiler oluşturmak. Bu tipler tuhaf davranıyorlar. Ortaya çıkan durum Micheal Jackson'ı hatırlatıyor. Mesela Micheal Jackson günde 15-20 tane ilaç içiyordu. Acaba bu tiplere de bu ilaçlardan mı veriliyor? Korkunç ilaçlarla ayakta duruyorlar. Açlık duygusunu bastıran bir maddeyi içeren ilaç kullanıyorlar" dedi.

"O ilacı kullandım"

Bir kitap araştırması için söz konusu ilacı kullandığını itiraf eden Özdil, "Örneğin Afgansitan'daki ABD askerleri tarafından kullanan bir ilaç bu. Bu ilacı ben de denedim. Ölüyordum. 3 gün aldım. Büyük riski göze aldım. Kitap araştırmalarımda yardımcı olması için kullandım. Uyku apnesine verilen yaşlılar için kullanılan bir ilaçtan ayrıştırılmış bir madde bu. Çok zararlı ve insanı mahveden ilaçtan söz ediyorum. Ben ölüyordum" dedi.

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