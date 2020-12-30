Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün doğallığı halen tartışılıyor. Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini ve bir kaos ortamı oluşturmak için dünyaya salındığı yönünde iddialar var.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne var ne yok' programına katılan araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılına dair çarpıcı tahminlerde bulundu.

Özdil, "The Economist ve TİME dergisi 2021 yılının bu yıldan daha kötü geçeceğini işaret etmişti. Biden ve küreselciler çok kolay bir yol buldular. Bu da korku. Milyarlarca insanı kontrol edebilecek bir yöntem bul. Herkes artık evinde. Bu şudur. Koronavirüsü bitirmeyecekler. Herkes canının derdine düştüğü için çok rahatlar şu an. Sürekli olarak korku pompalıyorlar. Biden geldi diye birçok kişi alkış tutuyordu. Biden göreve başlayınca o alkış tutanlar gerçek Biden'ı görecek. Mesela 51. bölgede, milyonlarca kanı çekilmiş inekler var. Hayvanların kanı ile beslenen bir ırk var. Kilometrelerce karelik alanda kurulmuş ve 20 bin kişinin yaşadığı bir bölge burası. 7 kattan bahsediliyor. Üst taraflarında dünya dışı varlıkların yaşadığı belirtiliyor. İnsanlığı tamamen kontrol altına aldılar. 7/24 izleniyoruz. İleride telefonlarımıza indirdiğimiz programlar, insan vücuduna da indirilecek. İnsanlara çok net bir şekilde cehennemi yaşatıyorlar. Mesela suç oranının yüzde 1 olduğu bir ülke var. Burası Kuzey Kore'dir. Sabah akşam kamera ile izleniyorlar. Tıpkı filmlerde izlediğimiz şeyleri ileride yaşayacağız" dedi.