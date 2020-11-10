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Dünya Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:02:00 -
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurnacı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde büyük olayların meydana geleceğini söyledi.

Haluk Özdil, TIME dergisinin 'reset' başlıklı kapağını yorumladı.

Haluk Özdil, yabancı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, "Mart ayı çok tehlikelidir. 2021'in yazına doğru ekonomi küresel anlamda büyük bir bunalıma giriyor. Almanya, Kanada ve Brezilya halklarında ayaklanmalar yaşanacak. Burada Almanya ve Kanada dikkat çekiyor. Ama Brezilya kulağa biraz normal olarak geliyor. Olaylar Güney Amerika'dan başlayacak ve Avrupa'ya gelecek. Türkiye'de bu durumdan etkilenebilir. Zaten bu anlamda önlemler alınıyor. Ek olarak Polonya'da kömür madenini yok etmeye çalışıyorlar. AB'nin planı budur" ifadelerini kullandı.

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