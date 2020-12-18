Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ve aşılar konusunda tartışmalar büyüyor.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, ilaçların içerisinde yer alan hidrojel adındaki bir maddenin insanları çipleme konusunda bir proje olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Murat Zurna'nın 'Sebep? Sonuç?' kanalına konuk olan Haluk Özdil, "Elon Musk bir proje insanıdır. Onun yaptığı nöronik projesi ilkelleşiyor. Bir süre sonra insanlara frekanslar ile birlikte bilgi nakli yapacaklar. RNA dizilimli ilaçlar, hidrojel denen bir maddeden bahsediliyor. Bu ilaçlar insanın vücudunu vericiye çeviriyor. Gelen aşıların içerisinde hidrojel var mı? Bunu tartışmak lazım. Elon Musk’ın buradaki amacı bizlere bir anda 7 dil yüklemek değil. Bizi kontrol etmek ve gerektiğinde hacklemektir. Bu aşılar bunu yapabiliyormuş. Aşıların içerisindeki hidrojel ile bütün vücut verileri işlenecek. Yani tuvalette idrarını nasıl yaptığın bile takip edilecek. Bu durum yapay zekaya aktarılacak. Yani bu yapay zeka insanları nasıl yönlendireceğini öğrenecek. Gelecek kuşaklara bu durumu yeni tanrı olarak sunacaklar. Bu şeytani bir durumdur. Time dergisine göre 2023’te rahatlayacağız ama bu hikaye. Bana göre daha önceki yılları arayacağız. 2020 yılı zaten bir felaket yılıdır. Time dergisine 2021 tarım krizi, kuraklık bekleniyor. 2022’de ise olaylar, protestolar, 2023’te ise bir rahatlama belirtiliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman, insanları bunca yıl sömüren bir sistemden iyilik beklemek mantıklı değil. Bütün insanlığın yararına tek bir şey yapmayan bu topluluktan gerçekten bunu beklemek doğru gelmiyor. IMF’in şartını biliyorsunuz. Ülkelere borç verirken bazı şartlar ortaya koydular. Bütün köylere elektrik ve internet getirilmesi, köylerdeki çocuklara aşı yapılması yönünde bazı koşullar verdiler. Biz bunları deyince komplo teorisyeni oluyoruz. Bundan sonra bize imaj karalaması yapacaklar. Bize karşı linç kampanyasının arkasında ABD ve İngiltere var. Isparta uçağını yazdığım için evden alındım. Küreselcilerden çok tehdit aldım. Ölümün kıyısından üç kez döndüm. Bunu yaparlar ama arkadan gelenler var. Onları nasıl engelleyecekler" dedi.