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Gündem Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı
Gündem

Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:48:00 -
Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, milyonlarca insanı etklileyen koronavirüs pandemisinin daha önceden tasarlandığını söyledi.

Beyaz Tv'de 'Ne Var Ne Yok' prorgamına katılan Haluk Özdil, "Pandemi önceden planlandı. Ortaya çıkmak için bekleniyordu" ifadelerini kullandı.

ABD eski Başkanı Barrack Obama tarafından pandemi tatbikatının önceden yapıldığını belirten Özdil "Pandemi önceden planlandı. Ortaya çıkmak için bekleniyordu. 2016 yılında Barrack Obama için gizli Müslüman deniyordu. Ortadoğu'ya bu yalan ile sevecen gösterilmeye çalışıldı. 2016'da ABD'deki Denver Havaalanı altında pandeminin tatbikatı yapıldı. Tatbikatı da yöneten kişi Obama'dır. Bahsettiğimiz havaalanı altında olası nükleer savaş sırasında devlet başkanının gizleneceği tüneller var. O yüzden hiçbir şey yeni değil. Planı çoktan yapmışlar" dedi.

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