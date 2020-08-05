Haluk Özdil, 29 Mayıs'ta 'Lübnan'ı darmadağın edecekler' demişti! Yeni açıklaması olay oldu

Bundan yaklaşık 3 ay önce Beyaz TV'de 'Ne Var Ne Yok' adlı programa katılan yazar Haluk Özdil, Lübnan'a ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulunmuştu. "3 ay içinde Lübnan'ı darmadağın edecekler" diyen Özdil, bu ülkeye turistik gezi yapılmaması uyarısında da bulunmuştu.

Özdil bu öngörüsü ile ilgili bugün yeni bir açıklama daha yaptı. "Kahin, ajan, büyücü değilim. Hiçbir yerle de bağlantım yok." dedi.

Yazar Haluk Özdil, 29 Mayıs 2020 tarihinde Beyaz TV'de konuk olduğu Türker Akıncı'nın moderatörlüğündeki "Ne Var Ne Yok" adlı programda Lübnan'a ilişkin çarpıcı ve bir o kadar da ilginç bir iddiada bulunmuştu:

"Bu bir öngörüdür. 3 ay içerisinde Lübnan karmakarışık olacak. Darmadağın edecekler. Bunu bir tarafa not alalım. Lübnan'a turistik geziye de gitmeyin"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u harabeye çeviren patlamanın ardından Özdil'in bu iddiası gündeme geldi.

Haluk Özdil yaklaşık 3 ay önce paylaştığı bu öngörüsü hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Açıklama: 29 Mayıs 2020 tarihinde Beyaz TV. " Ne Var Ne Yok" programında Lübnan için yaptığım uyarı gerçekleşince yaralayıcı tepkiler geldi. Ben bir yazarım elde ettiğim verileri analiz edip sonuca ulaşıyorum. Kahin, ajan, büyücü değilim. Hiçbir yerle de bağlantım yok."