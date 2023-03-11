Haluk Levent’ten Joe Biden’a flaş çağrı!

Deprem felaketinden sonra AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gündemin en çok konuşulan ismi olmuştu. Deprem bölgesinden yaptığı paylaşımlar adının sık sık dolandırıcılık suçlaması ile gündeme gelen Haluk Levent, sosyal medyada çok fazla etkileşim alıyordu. Son olarak Levent, sosyal medyadaki performansıyla ilgili paylaştığı bir tweetle tekrar dikkat çekti.

"BENİ DÜNYANIN EN ETKİLİ 16. KULLANICISI YAPMIŞSINIZ"

Levent paylaşımında, "Twitlerimi beğenerek, ilgilenerek ve yaygınlaştırıp yorum yaparak beni dünyanın en etkili 16. kullanıcısı yapmışsınız. Teşekkür ediyorum canlarım" dedi ve listenin ekran görüntüsünü paylaştı.

PAYLAŞIMINDA BIDEN'I ETİKETLEDİ

Listede ABD Başkanı Joe Biden'ın da 24. sırada olduğuna dair bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşıp bir tweet daha atan Levent, bu defa da Biden'ı etiketleyerek mizah dolu bir çağrı yaptı.

Levent paylaşımında "Bu sizin gücünüz. ABD başkanı Biden beni kıskanmış olabilir. Hal böyle iken ona seslenelim.

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Gel Ahbap’a üye ol! (1 aydır ilk kez mizah yapayım bari)" ifadelerini kullandı.