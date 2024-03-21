  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan yeni rakamları verdi! Kamu bankalarından emeklilere yeni komisyon

Seçime 10 gün kala o ilde dengeleri değiştirecek hamle! Kendi adaylarını çekip AK Parti’ye desteklerini açıkladılar

Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde etkinlik: SOLOTÜRK, gençlerle buluşacak

21 ilde gerçekleştirilen “Narkoçelik-7” operasyonuyla nefesler kesildi: Yüzlerce kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sapık sucunun dehşet odasından kan donduran ayrıntı! Herkes idam çağrısı yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?

CHP’li Özgür Nas da top çevirdi! Para kuleleri skandalında ‘bilememe’ ve ‘hatırlamama’ modası

“Mahzen-15” operasyonuyla çökertilen çetenin kodları çözüldü: Akıllara ziyan suç haritası deşifre oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

İlçe sakinleri heyecandan yerinde duramıyor! Petrol kuyusu açılacak
Gündem Haluk Levent'ten AFAD'a deprem bölgesi teşekkürü!
Gündem

Haluk Levent'ten AFAD'a deprem bölgesi teşekkürü!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 23:53:00 -
Haluk Levent'ten AFAD'a deprem bölgesi teşekkürü!

Şarkıcı Haluk Levent, AFAD'a Malatya ve Nurdağı'nda tamamlanan deprem konutlarına ilişkin sağladığı destek sebebiyle teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Nurdağı'nda 460 konut tamamlanarak, depremzedeye hazır hale getirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, AFAD'a teşekkür etti.

Yetkililerin, "Malatya ve Nurdağı'nda toplamda 460 konut bitirdik. Konutların sadece çevre düzenlemesi kaldı. Yakında dağıtımına başlanacak 208 konutun son hali. (Malatya)" açıklamasını alıntılayan Levent, şu mesajı paylaştı:

"Depremzede olup ailede engelli bireylere dağıtılacak bu evlerin altyapı desteği için AFAD'a teşekkür ediyoruz."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haluk Levent'in şarkıları Filistinli çocuklar için!
Haluk Levent'in şarkıları Filistinli çocuklar için!

Aktüel

Haluk Levent'in şarkıları Filistinli çocuklar için!

Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı
Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı

Gündem

Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı

Sosyal medyada yazılanlar Haluk Levent’i üzdü: ‘Yazılanları görmezden gelemem’ Hakkaniyetli olalım
Sosyal medyada yazılanlar Haluk Levent’i üzdü: ‘Yazılanları görmezden gelemem’ Hakkaniyetli olalım

Gündem

Sosyal medyada yazılanlar Haluk Levent’i üzdü: ‘Yazılanları görmezden gelemem’ Hakkaniyetli olalım

CHP’nin Hatay adaylığını Haluk Levent'ten sonra o isim de reddetti
CHP’nin Hatay adaylığını Haluk Levent'ten sonra o isim de reddetti

Gündem

CHP’nin Hatay adaylığını Haluk Levent'ten sonra o isim de reddetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23