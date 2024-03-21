Haluk Levent'ten AFAD'a deprem bölgesi teşekkürü!
Şarkıcı Haluk Levent, AFAD'a Malatya ve Nurdağı'nda tamamlanan deprem konutlarına ilişkin sağladığı destek sebebiyle teşekkür etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Nurdağı'nda 460 konut tamamlanarak, depremzedeye hazır hale getirildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, AFAD'a teşekkür etti.
Yetkililerin, "Malatya ve Nurdağı'nda toplamda 460 konut bitirdik. Konutların sadece çevre düzenlemesi kaldı. Yakında dağıtımına başlanacak 208 konutun son hali. (Malatya)" açıklamasını alıntılayan Levent, şu mesajı paylaştı:
"Depremzede olup ailede engelli bireylere dağıtılacak bu evlerin altyapı desteği için AFAD'a teşekkür ediyoruz."
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