  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Haluk Bilginer'in rol aldığı "Pencere" tiyatroseverlerle buluştu
Aktüel

Haluk Bilginer'in rol aldığı "Pencere" tiyatroseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:59:24 -
Haluk Bilginer'in rol aldığı "Pencere" tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediyesinin 2020-2021 kültür sanat sezonu, oyuncu Haluk Bilginer'in çevirisini üstlendiği ve rol aldığı "Pencere" adlı oyunla açıldı.

David Hare tarafından yazılan, orijinal ismi "Skylight" olan oyun ilk olarak 1997 yılında Londra Ulusal Tiyatrosu'nda sergilendi.

Birkan Uz'un yönetmenliğini üstlendiği oyun, Beylikdüzü Belediyesinin yeni kültür sanat sezonu açılışında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Haluk Bilginer'in "Tom", Esra Bezen Bilgin'in "Kyra" ve Kürşat Demir'in "Edward" rolünü canlandırdığı oyunun sahne tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, müziklerini Çağrı Beklen hazırladı.

İki perde olarak sergilenen ve 130 dakika süren oyunu, yaklaşık 700 kişilik salonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 350 kişi izledi.

Oyunun hikayesi özetle şöyle:

"Tom ve Kyra, üç yıl önce ayrılmış, iki eski aşıktır. Tom bir restoran sahibi, Kyra ise öğretmendir. Kyra, Tom ile çalışırken tanışmış ve epey uzun süren bir aşk yaşamış ve daha sonra yolları ayrılmıştır. Bir süre sonra kader onları, bir akşam tekrar karşılaştırır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ..
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde ..
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatını sonuna kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay