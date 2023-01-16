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Gündem Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı
Gündem

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar canlı yayında yaptığı açıklamada yeni hedeflerinin uzay sanayi olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 21:07:00 -
Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

Haluk Bayraktar'ın Habertürk'te açıklamalarından satır başları şöyle:

Kızılelma ilk uçuşunu yaptı

Biz 2021 yılında kamuoyunda paylaştık. 2022 Mart ayında KIZILELMA ismini verdik. Biz KIZILELMA'yı ilk kez 30 Ağustos 2022'de halkımızla buluşturduk. 14 Aralık'ta KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli bir adımı ifade ediyor. KIZILELMA ile aslında bambaşka bir dünyanın bize kapılarını açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik bir kilometre taşı. Havacılıkta ilk uçuş tarihi milattır. İlk uçuş tarihinden sonra servise giriş tarihi verilir. Kendi imkanlarımızla bu adımı attık. Bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. Baykar ile birlikte yürüyen bine yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada.

Hedefimiz uzay teknolojileri

Aslında şu an KIZILELMA kategorisinde bir teknolojik ürün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. KIZILELMA aslında Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkartacak teknoloji. Baykar'da 3 bin 500 insan var şu an. Türkiye'ye bambaşka kapılar açan alan aslında. Biz ilk varyant üzerinde çalışıyoruz. KIZILELMA her ürünün hayat döngüsü vardır. Hedefimiz artık uzay teknolojileri alanında yatırım yapmak. Uzayda da bizim hakimiyet oluşturmamız gerekiyor bu anlamda yeni hedef olarak uzay teknolojilerini belirledik.

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