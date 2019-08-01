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Halter Takımı Türkiye Şampiyonası’nda

Kayseri Halter Takımı Türkiye Halter Federasyonu tarafından Nevşehir’de yapılmakta olan Halter U15-U17 Türkiye Şampiyonasına katıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Halter Takımı Türkiye Şampiyonası’nda

Kayseri Halter Takımı Türkiye Halter Federasyonu tarafından Nevşehir’de yapılmakta olan Halter U15-U17 Türkiye Şampiyonasına katıldı.


Halter U15-U17 Türkiye Şampiyonası, 1-4 Ağustos’ta Nevşehir’de yapılıyor. Kayseri Halter takımı şampiyonaya 11 sporcu ile katıldı.


Şampiyona öncesi açıklamalarda bulunan Halter Antrenörü Gökhan Taşçı, “1-4 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sporcumuz Melek Baraz’dan şampiyonluk bekliyoruz. Diğer bir sporcumuz Kahraman Satılmış, 6 aylık bir sporcu olmasına rağmen Türkiye’de ilk 6 içerisinde yer alabilecek dereceler yapmaktadır. Gelecek vaad eden sporcularımız buradan Avrupa Şampiyonası’na katılacaklar. Diğer sporcularımız da tecrübe kazanmak için şampiyonalarda yer alacaklar.” diye konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil edecek olan Kayseri Halter Takımına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
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