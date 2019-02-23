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Halter: Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası

- Kütahya'nın Simav ilçesinde başlayan organizasyona 42 ilden sporcular katılıyor - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar:"Gençlerimizi yetiştirdik ve gençlerimiz de uluslararası turnuvalarda madalya almaya başladı"

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:51
Halter: Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası


KÜTAHYA (AA) - Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, Kütahya'nın Simav ilçesinde başladı.

Simav İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 42 ilden 188'i erkek toplam 274 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde kızlarda 45, 49, 55 ve 59 kilolar ile erkeklerde 55 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Sporculara madalyalarını Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve AK Parti Simav Belediye Başkan Adayı Adil Biçer verdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi büyük şampiyonlarla halterin Türkiye'nin bir numaralı sporu olduğunu dile getirdi.

Taşpınar, bu başarıların daima sürmesinin zor olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi yetiştirdik ve gençlerimiz de uluslararası turnuvalarda madalya almaya başladı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde yetişen yıldız sporcularımız, Gençlik Olimpiyatları'nda 4 madalya elde etti. Türkiye'nin 11 madalyasından 4'ünü halterciler aldı. Türkiye'nin tek altın madalyası var, o da halterden. İki gümüşü vardı, yine halterciler aldı. O bakımdan çok iyi gidiyoruz, başarılarımız devamlı ileriye doğru gidiyor. Bu başarıları elde eden sporcularımızı ve onları çalıştıran antrenörlerimizi tebrik ediyorum."

Okul Sporları Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:51
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