HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

Reuters'ın asılsız bir haberini manşetine taşıyan Halk TV, tarihi bir ahlaksızlığa imza attı.

Reuters, ABD ve İsveç'teki yetkililerin, "Amerikan şirketinin ortağı İsveçli Dignita Systems firmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan üzerinden Türkiye pazarında yer edinmeye çalıştığı" iddialarını incelediği yalanını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO’ya alınması prosedüründe, İsveç'e, "PKK’yı terör örgütü olarak ilan edin" baskısı yaparken, Halk TV ise uyduruk bir dilekçe üzerinden terör destekçilerine sahip çıkıp operasyona kalkıştı.

Halk TV yalan haberi, "ABD ve İsveç Savcıları Yolsuzluk İncelemesi Başlattı! Bilal Erdoğan'a Alkolmetre Kulisi" başlığıyla manşetinden servis etti.

Bakan Tunç'tan yalanlama!

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reuters'ın yalanına tepki gösterdi.

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Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.

Haberin içinde, hem 'teyit edemedik' diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz.

Kaldı ki, Demokratik Hukuk Devletlerinde ve Uluslararası Hukuk’ta Basın Özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.