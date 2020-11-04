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Medya Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Show TV dizisi apar topar final yapıyor
Medya

Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Show TV dizisi apar topar final yapıyor

Televizyon ekranlarını dizi çöplüğüne çeviren laikçi yaşam tarzının yansıması olan sözde aşk dizileri halktan ilgi görmeyince teker teker final yapıyor. Son olarak Show TV’de başlayan “Şeref Sözü” adlı dizi daha 1 ayını tamamlayamadan final kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:30:00 -
Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Show TV dizisi apar topar final yapıyor

Toplumu bilinçlendiren dizilerin yanı sıra televizyon ekranlarını adeta dizi çöplüğüne çeviren dizilerin önü arkası kesilmiyor.

Laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı ve ahlaksızlığın alenen empoze edilmeye çalışıldığı sözde aşk dizileri ise halktan ise teker teker tokat yiyor. Reytinglerde çakılarak adeta halktan tokat yiyen yapımlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak Show TV’de ekrana gelen ‘Şeref Sözü’ adlı dizi de final kararı aldı. İzleyiciler alışılmış bir hikayesi olan diziye pek ilgi göstermedi.
Dizinin 4. Bölümde yayından kaldırılması kararlaştırıldı.

TV yorumcuları toplumun değerleri ile barışık ve toplum bilinci oluşturma yönelik olan dizilerin artık halk tarafından benimsendiğini belirtiyor.

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Yorumlar

diyarbakırlı

film ajanslarının anadolunun işsiz ve okumamış gençlerini kandırarak ucuz işgücünden topladıkları kazançlar ceblerinde kar kalmakta ve diğer taraftan da olan gençlerimize ve milletimizin genç beyinlerine olmaktadır.
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atakan699

bizans torunlarinin dizilerini istemiyoruz, biz milletiz
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