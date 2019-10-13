Halkın sağlığını hiçe sayan utanmazlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 618 firma, bin 211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. Sahte ürünler ve hilekâr firmalar www.tarimorman.gov.tr‘den ifşa edildi. Bakanlıkça 2012’den beri yapılan tahlillerde bin 283 firma, 2 bin 816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Halk sağlığının, tüketici menfaatlerinin korunması; sektörde haksız rekabetin engellenmesi için gıda ve gıdayla temas eden maddelerin üretim, işleme, dağıtım aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri büyük bir titizlikle yürütülmektedir” denildi.