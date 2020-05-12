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Aktüel

Halkın Bakkalında ikinci şube Gültepe’ye açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete aldığı Halkın Bakkalının ikinci şubesini Konak’ın Gültepe Semti’nde açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:58:19 -
Halkın Bakkalında ikinci şube Gültepe’ye açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete aldığı Halkın Bakkalının ikinci şubesini Konak’ın Gültepe Semti’nde açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle çok az kişinin katılımıyla yapılan açılışta, "Çok temel bir amacımız var; üreticinin ürettiğini en kısa yoldan, en ucuz şekilde ve aracısız olarak tüketiciye ulaştırmak” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kampanya sürecindeki vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, ikinci şubesiyle hizmet vermeye başladı. Halkın Bakkalının ikinci şubesi, Konak’ın Gültepe Semti’ndeki Millet Mahallesi’nde hizmete alındı. Başkan Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle çok az kişinin katılımıyla ve güvenli mesafe kuralları gözetilerek yapılan açılışta, "Bugün görkemli bir açılış yapacaktık; ama korona imkan vermedi. Aşkla Gültepe diyoruz. Gültepe’yi sizinle beraber bambaşka yerlere taşıyacağız” dedi.


Halkın Bakkalının ilkini 10 yıl önce Seferihisar’da açtıklarını söyleyen Soyer, “Sonra İzmir Kemeraltı’nda açtık. Şimdi de Gültepe’de hizmete alıyoruz. Halkın Bakkalını dijital hale de getirdik. İzmir’in her yerine Halkın Bakkalını yayacağız. Çok temel bir amacımız var. Üreticinin ürettiğini en kısa yoldan ve en ucuz şekilde aracısız olarak tüketiciye ulaştırmak. Güvenilir, sağlıklı gıdayı İzmirli yurttaşlarla buluşturmak. Böylece hem küçük üreticiyi desteklemek hem de yurttaşı korumak istiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Halkın Bakkalı Gültepe şubesinin açılış töreninde kurdeleyi Başkan Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur birlikte kesti. İki başkan daha sonra Halkın Bakkalını gezerek alışveriş yaptı. Halkın Bakkalı Gültepe şubesinin açılışı kapsamında Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de halka taze soğan ve sarımsak dağıttı.



Halkın Bakkalı nedir?


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Başka bir tarım mümkün" vizyonuyla hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünleri, aracısız olarak Halkın Bakkalında satışa sunuluyor.

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