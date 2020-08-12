HALKGYO’dan 6 ayda 35,5 milyon lira net kâr
Coronavirüs salgınının tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilediği 2020 yılının ilk yarısında etkin bir performans gösteren Halk GYO, toplam hasılatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artırmayı başardı. Halkbank’ın bağlı ortaklığı Halk GYO, yılın ilk yarısında 35,5 milyon lira kâr elde etti. Halk GYO’nun, özkaynakları 2,6 milyar lirayı, aktif büyüklüğü ise 3 milyar lirayı aştı.
Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, yaptığı değerlendirmede,“Ana hissedarımız ‘Halkbank’ın Önce Halk, Sonra Banka’ olma misyonuna uygun olarak, ev sahibi olmak isteyenler hayallerini daha fazla ertelemesinler istedik. Vatandaşlarımızı bir kez daha uygun koşullarda ev sahibi yaptığımız bu dönemde, projelerimize yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi. Karan, açıklamasının devamında, “Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte ekonominin yeniden hız kazanabilmesinde gayrimenkul sektörü büyük önem taşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla birlikte bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde hissedarlarımıza değer katmaya devam ederken, istikrarlı büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.