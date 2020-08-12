HALKGYO’dan 6 ayda 35,5 milyon lira net kâr

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, yaptığı değerlendirmede,“Ana hissedarımız ‘Halkbank’ın Önce Halk, Sonra Banka’ olma misyonuna uygun olarak, ev sahibi olmak isteyenler hayallerini daha fazla ertelemesinler istedik. Vatandaşlarımızı bir kez daha uygun koşullarda ev sahibi yaptığımız bu dönemde, projelerimize yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi. Karan, açıklamasının devamında, “Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte ekonominin yeniden hız kazanabilmesinde gayrimenkul sektörü büyük önem taşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla birlikte bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde hissedarlarımıza değer katmaya devam ederken, istikrarlı büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.