Halkbank’tan reel sektöre 450 milyar TL’lik destek

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020’de de mali yapısını kuvvetlendiren Halkbank, reel ekonomiye de güç kattı. Banka, toplam kredi hacmini yüzde 41.4 arttırarak 564.3 milyar liraya çıkardı.

Başa güreşiyor

Müşterilerini TL ürünlere odaklanmaya teşvik eden Halkbank, 2020’de toplam mevduatını 2019’a göre yüzde 53.6 arttırarak 457.3 milyar liraya taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48.8 artışla 680 milyar liraya yükseltti. Aktif büyüklükte Türkiye’nin ilk 3’te, kredi ve mevduat büyüklüğünde ise ilk 2’de yer aldı. 2.6 milyar lira net kâr açıklayan Halkbank, geçen sene 2.5 milyon yeni müşteri kazandı. 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine erişti. Böylece ticari kart sayısında sektörün 2. bankası konumuna geldi.

Önemli sorumluluklar üstlendi

Finansal verileri değerlendiren Genel Müdür Osman Arslan şunları söyledi: “Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için her zaman reel sektörün yanında yer aldık. Reel sektörün finansmana erişimde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkânlar sağladık. Büyüme stratejimizin merkezine hükümetimizin makroekonomik istikrar programını koyduk. Ülkemizin büyümesine ivme katan kararları uyguladık. 23 bin 500’e varan personel sayımızla pandemi döneminde ‘Önce Halk Sonra Banka’ olduk ve olmaya da devam edeceğiz.”

Esnafı hayata tutundurdu

Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Arslan, “Zorlu süreçte hem KOBİ’lere hem de esnaf ve sanatkârlara önemli destekler sunmaya odaklandık. Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52.7’ye çektik. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60’a çıkarmak” dedi. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene 322 milyar liranın üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Bununla kalmadık, toplam 850 bin kurum ve birey tarafından kullanılan, 40.1 milyar liraya varan krediyi erteledik. Attığımız bu önemli adım meyvelerini de verdi. Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırdığımız kredi tutarı 42.7 milyar liradır. 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68.6 milyar lirayı geçmiştir. 2002 yılından bu yana 3.1 milyon esnaf ve sanatkâra kullandırdığımız kredi tutarı 161.3 milyar liraya dayanmış durumdadır.” Arslan, ayrıca “Her koşul altında esnafımıza desteğe devam edeceğiz” sözü verdi.

Dijitalleşme etkisi

Halkbank, dijital hizmetleriyle de öne çıktı. Esnaf ve bireysel kredi başvuruları internetten alındı. Tüm sorgu kontrolleri dijital ortamda gerçekleştirildi. Genel Müdür Arslan, “Yaklaşık 2 milyon müşterimize kredilerini dijital kanallardan kullandırdık. Son bir yıl içinde 3.8 milyona yakın müşteri, bankanın dijital kanallarından işlem yaptı. Bu süreçte bankamızın tüm dijitalleşme çalışmalarını tek noktadan koordine etmek üzere Dijital Dönüşüm Ofisi’mizi oluşturduk. Sonuç itibarıyla tüm yeniliklerimiz, önlemlerimiz ve çözümlerimizle etkileyici bir yılı geride bıraktık. 2021’de de finansman imkânlarımız ve bankacılık çözümlerimizle hem müşterilerimizin hem de Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.