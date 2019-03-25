Halkbanklı voleybolcudan sevindirici haber





ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Faik Samed Güneş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Spor hayatıma devam etmeme engel bir durum yok." dedi.

Faik Samed Güneş, sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları için takımla Malatya'ya gittiğini belirten Faik Samed, "Ankara'da başlayan baş ağrım Malatya'da da devam etti. Normal yaşantımı etkileyen bir durum yoktu ancak kontrol amaçlı hastaneye gittik. Burada yapılan tetkikler sonucunda beynimde küçük bir kanama tespit ettiler." diye konuştu.

Doktorların durumu anlamak için önlem açısından kendisini yaklaşık 6 saat yoğun bakım ünitesinde tuttuğunu dile getiren voleybolcu, şöyle devam etti:

"Venöz anomali tanısı koyuldu. Ne olduğu anlaşıldıktan sonra normal servise alındım. Hatta taburcu edebileceklerini söylediler. Ancak iki gün daha orada kalmak istedim. Hem maçlar vardı hem de kendimi daha güvende hissetmek istedim. Çünkü sonuçta böyle bir şey ilk kez başıma geldi."

Faik Samed, daha sonra başkente döndüğünde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek Doç. Dr. Melih Bozkurt ile görüştüğünü anlattı.

Bozkurt'un da genel durumunun iyi olduğunu söylediğini aktaran Faik Samed, "Spor hayatıma devam etmeme engel bir durum yok. Şu an sağlık durumum iyi. Sadece ilk gün çok ağrım vardı. O günden sonra ağrım olmadı. Normal yaşantımı sürdürüyorum. Sadece antrenmanlara başlamam için vücudun kendini toparlaması gerekiyor. Kısa zamanda antremanlara başlamış oldurum." ifadelerini kullandı.



