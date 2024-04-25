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Ekonomi Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı’ndan girişimcilik dersi!
Ekonomi

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı’ndan girişimcilik dersi!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:45:00 -
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı’ndan girişimcilik dersi!

İstanbul Okan Üniversitesi'nde Girişimcilik Dersi'ne konuk olan Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, "Hangi mesleği seçerseniz ya da hangi meslek sizi seçerse, o mesleği aşk ile yapın. Mutlaka başarı gelecektir" sözleriyle öğrencilere tavsiyede bulundu.

İstanbul Okan Üniversitesi'nin Türkiye'de ilk kez başlattığı Girişimcilik Dersi'ne Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil konuk oldu. Özdil, bankacılık mesleğine adım atma hikayesini ve bu mesleği nasıl aşkla yaptığını, tecrübelerini paylaşarak anlattı. "Günümüz iş dünyasında kolay zaman ve kolay iş yoktur. Herhangi bir alanda başarılı olmak için donanımlı olmak, sürekli olarak kendini geliştirmek gerekiyor. Yabancı dil bilmek, yazılım dillerini öğrenmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek, iş dünyasında başarı için temel gereklilikler. Mezun olmadan sahip olabileceğiniz yetenekleri ve deneyimleri artırın" diyerek gençlere iş dünyasında başarılı olabilmeleri için rehber niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

 

Başarılı bir girişimci olabilmek için iyi bir fikir, sağlam bir plan ve yeterli sermaye olması gerektiğini belirten Özdil, "Türkiye ve dünya genelinde birçok yatırım fırsatı bulunuyor. Bu fırsatları yakından takip etmek ve doğru adımları atmak, girişimcilik yolculuğunda başarıya giden yolda kritik öneme sahip" şeklinde konuştu.

Kendini iyi ifade etmenin de başarıya giden yolda en etkili araçlardan biri olduğunu ifade eden Özdil, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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