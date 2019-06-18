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Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu

18 Haziran 2019 Salı 10:35
Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu
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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:35
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