İstanbul'da trafik sorununun önüne geçmek adına banliyö hatları ve metrolar büyük öneme sahip. Pek çok kişi ise Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattının ne zaman hizmete başlayacağını araştırıyor.

Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı 23 Mayıs Pazartesi günü hizmete başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni hat ile Halkalı-Bahçeşehir arası 22 dakikaya indi. Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.

Duraklar şöyle:

Halkalı

Konut Birlik

Altınşehir

Ispartakule

Bahçeşehir

İstanbulkart ile seyahat edilecek olan hatta şimdilik her gün karşılıklı ikişer sefer gerçekleşecek. Tren hareket saatleri şöyle:



SABAH

Halkalı kalkış: 06.30

Bahçeşehir kalkış: 07.00



AKŞAM