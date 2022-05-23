Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?
İstanbullular Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattının ne zaman hizmete başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Halkalı-Bahçeşehir tren ne zaman çalışacak? Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı durakları:
İstanbul'da trafik sorununun önüne geçmek adına banliyö hatları ve metrolar büyük öneme sahip. Pek çok kişi ise Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattının ne zaman hizmete başlayacağını araştırıyor.
Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı 23 Mayıs Pazartesi günü hizmete başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni hat ile Halkalı-Bahçeşehir arası 22 dakikaya indi. Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.
Duraklar şöyle:
Halkalı
Konut Birlik
Altınşehir
Ispartakule
Bahçeşehir
İstanbulkart ile seyahat edilecek olan hatta şimdilik her gün karşılıklı ikişer sefer gerçekleşecek. Tren hareket saatleri şöyle:
SABAH
- Halkalı kalkış: 06.30
- Bahçeşehir kalkış: 07.00
AKŞAM
Halkalı kalkış: 18.30
Bahçeşehir kalkış: 19.00