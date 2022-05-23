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Aktüel Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?
Aktüel

Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?

İstanbullular Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattının ne zaman hizmete başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Halkalı-Bahçeşehir tren ne zaman çalışacak? Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı durakları:

Yeniakit Publisher
2022-05-23 09:10:00 -
Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?

İstanbul'da trafik sorununun önüne geçmek adına banliyö hatları ve metrolar büyük öneme sahip. Pek çok kişi ise Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattının ne zaman hizmete başlayacağını araştırıyor.

Halkalı Bahçeşehir tren ne zaman açılacak?

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı 23 Mayıs Pazartesi günü hizmete başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni hat ile Halkalı-Bahçeşehir arası 22 dakikaya indi. Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.

Duraklar şöyle:

Halkalı

Konut Birlik

Altınşehir

Ispartakule

Bahçeşehir

İstanbulkart ile seyahat edilecek olan hatta şimdilik her gün karşılıklı ikişer sefer gerçekleşecek. Tren hareket saatleri şöyle:


SABAH

  • Halkalı kalkış: 06.30
  • Bahçeşehir kalkış: 07.00


AKŞAM


  • Halkalı kalkış: 18.30
    Bahçeşehir kalkış: 19.00
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