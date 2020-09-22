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Gündem Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı
Gündem

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

CHP yanlısı Halk TV'de yeni işten çıkarma ve istifalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:46:00 - 2020-09-22 23:05:47
Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yayın organı gibi çalışan Halk TV'nin İstanbul ofisinde 6 yıllık çaycının ve yönetmenin işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

İşten çıkarmalara kanalın küçülmeye gittiği gerekçe gösterildi.

Diğer taraftan, kurgu ekibinden ise 2 kişinin istifa ettiği belirtildi.

Halk TV'nin Ankara bürosundan geçtiğimiz ay 20'ye yakın çalışan ücretsiz izne çıkarıldı.

İngiltere'de bulunan İş adamı Cafer Mahiroğlu'nun ocak ayında Halk TV'yi satın alarak patronu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu destekliyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'ye reklamlarla ve çeşitli yollarla milyonlar aktarıyor

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