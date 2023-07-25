Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim hezimetinin ardından kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle Halk TV ile anlaşmaları tek taraflı olarak feshettiren Kılıçdaroğlu, medyanın üzerinde baskı olduğunu ve özgür olmadığını belirterek akıllara ziyan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akbelen direniyor. İki yıldır mücadele ediyorlar. Dün, güvenlik güçleri TOMA'larla engellemek istedi. Neyi engelliyorsunuz? Ağacı korumak suç mu? Onların mücadelesi, toplumun her kesimine örnek olsun.

Türk lirasına güven tamamen kaybolmuş vaziyette. Bankada hesabı olanların yüzde 67'si parasını dövizde tutuyor.

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Akaryakıt zamları, vatandaşın cebinden çalınan paradır. O nedenle yapılan uygulamayı ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. 85 milyonu zamlarla ve vergilerle perişan ediyorsunuz. Hiç kimse biriktirdiği servetin esiri olmamalıdır.

"Medya üzerinde baskı var"

Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz."